NIO-Aktie aktuell: NIO verteuert sich kräftig

Zuletzt konnte die Aktie von NIO zulegen und verteuerte sich in der BX World-Sitzung um 5.8 Prozent auf 57.03 CHF. In der Spitze gewann die NIO-Aktie bis auf 57.03 CHF. Bei 56.18 CHF ging der Anteilsschein in den BX World-Handel. Zuletzt wurden via BX World 408 NIO-Aktien umgesetzt.

KeyInvest - Die Seite für UBS Anlage- und Hebelprodukte (Anzeige) UBS KeyInvest bietet Analysen zu aktuellen Anlagethemen sowie Trading-Ideen und die passenden Produkte dazu. Mit KeyInvest TrendRadar steht eine exklusive Chartanalyse-Plattform zur Verfügung. UBS KeyInvest bietet Analysen zu aktuellen Anlagethemen sowie Trading-Ideen und die passenden Produkte dazu. Mit KeyInvest TrendRadar steht eine exklusive Chartanalyse-Plattform zur Verfügung. Jetzt informieren

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass NIO ein EPS in Höhe von 0.172 CNY in den Büchern stehen haben wird.

Die NIO Aktie wird unter der ISIN US62914V1061 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Hannover, New York, NYSE MKT, Mexiko, SETSqx, Bats, BX World, NDN, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. NIO ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China.

Redaktion finanzen.net