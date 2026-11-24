Der NIO-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 2,57 USD. Die NIO-Aktie gab in der Spitze bis auf 2,48 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,48 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'111'854 NIO-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.04.2026 bei 7,00 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 172,90 Prozent. Am 21.11.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,43 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte NIO 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte NIO am 01.09.2026 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte NIO ebenfalls -0,32 USD je Aktie eingebüsst. Auf der Umsatzseite standen 4.72 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.63 Mrd. USD umgesetzt.

Die NIO-Bilanz für Q3 2026 wird am 01.12.2026 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem NIO-Verlust in Höhe von -0,617 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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