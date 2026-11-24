Die NIO-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 2,56 USD abwärts. Das Tagestief markierte die NIO-Aktie bei 2,48 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 2,48 USD. Bisher wurden heute 1'063'328 NIO-Aktien gehandelt.

Bei 7,00 USD erreichte der Titel am 18.04.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 173,97 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 21.11.2026 Kursverluste bis auf 2,43 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 4,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je NIO-Aktie. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte NIO am 01.09.2026. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte NIO ebenfalls -0,32 USD je Aktie eingebüsst. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 79,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.72 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.63 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte NIO am 01.12.2026 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass NIO 2026 einen Verlust in Höhe von -0,617 CNY je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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