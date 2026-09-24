NIO Aktie News: NIO am Abend im Minus

Das Papier von NIO gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 3,62 USD abwärts. Das Tagestief markierte die NIO-Aktie bei 3,57 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,61 USD. Der Tagesumsatz der NIO-Aktie belief sich zuletzt auf 1'787'738 Aktien.

Bei 8,01 USD markierte der Titel am 03.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 121,58 Prozent Plus fehlen der NIO-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,55 USD am 16.09.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,80 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten NIO-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte NIO am 01.09.2026 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte NIO ebenfalls -0,32 USD je Aktie eingebüsst. Der Umsatz lag bei 4.72 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 79,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.63 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

NIO wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 11.11.2026 vorlegen.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,552 CNY je NIO-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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