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24.09.2026 16:29:00

NIO Aktie News: NIO gibt am Donnerstagnachmittag nach

NIO Aktie News: NIO gibt am Donnerstagnachmittag nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von NIO. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,8 Prozent auf 3,61 USD.

NIO
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Die NIO-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 3,61 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die NIO-Aktie bis auf 3,61 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,61 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 628'246 NIO-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 03.10.2025 auf bis zu 8,01 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 54,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 3,55 USD erreichte der Anteilsschein am 16.09.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,53 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte NIO 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. NIO liess sich am 01.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. NIO hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,32 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 79,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.63 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.72 Mrd. USD ausgewiesen.

NIO wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 11.11.2026 vorlegen.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,552 CNY je NIO-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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