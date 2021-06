NIO-Aktie aktuell: NIO gesucht

Zuletzt sprang die NIO-Aktie im BX World-Handel an und legte um 2.1 Prozent auf 42.17 CHF zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die NIO-Aktie bei 42.17 CHF. Zum BX World-Handelsstart notierte das Papier bei 42.17 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 500 NIO-Aktien umgesetzt.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2.25 CNY je Aktie belaufen.

NIO Inc. ist ein führender Hersteller von Premium-Smart-Elektrofahrzeugen mit Sitz in China. NIO entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt intelligente Elektrofahrzeuge und fokussiert sich dabei auf Innovationen in den Technologien der nächsten Generation in den Bereichen autonomes Fahren, digitale Technologien, elektrische Antriebe und Batterien. Zu den Automarken zählen die Reihen ET7, EC6, ES8 und ES6.

