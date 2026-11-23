Die NIO-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,5 Prozent auf 2,56 USD. In der Spitze legte die NIO-Aktie bis auf 2,60 USD zu. Bei 2,57 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'401'013 NIO-Aktien.

Bei einem Wert von 7,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.04.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 173,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,43 USD am 20.11.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NIO-Aktie 5,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an NIO-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY. Am 01.09.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. NIO hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,32 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat NIO mit einem Umsatz von insgesamt 4.72 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.63 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 79,65 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 01.12.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass NIO im Jahr 2026 -0,617 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

NIO-Aktie im Blick: Konzern verringert Verlust deutlich, Auslieferungen boomen

Ausblick: NIO gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Tesla-Konkurrent BYD expandiert mit acht neuen Modellen in Europa - Aktie kaum verändert