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23.11.2026 16:29:00
NIO Aktie News: NIO zeigt sich am Montagnachmittag fester
Die Aktie von NIO zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die NIO-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,7 Prozent auf 2,54 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für das NIO-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 3,7 Prozent auf 2,54 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die NIO-Aktie bei 2,60 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 2,57 USD. Bisher wurden heute 1'199'684 NIO-Aktien gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 7,00 USD erreichte der Titel am 18.04.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 175,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 2,43 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.11.2026). Mit Abgaben von 4,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 0,000 USD im Jahr 2025. NIO liess sich am 01.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,04 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,32 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 79,65 Prozent auf 4.72 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.63 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
NIO wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 01.12.2026 vorlegen.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,617 CNY je NIO-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.ch
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