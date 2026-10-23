NIO Aktie News: NIO am Freitagabend mit Kursabschlägen

Um 20:26 Uhr rutschte die NIO-Aktie in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 3,31 USD ab. Der Kurs der NIO-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3,30 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,36 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1'844'831 NIO-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,53 USD) erklomm das Papier am 07.11.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NIO-Aktie mit einem Kursplus von 127,84 Prozent wieder erreichen. Am 22.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,25 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 1,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an NIO-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte NIO am 01.09.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,32 USD ebenfalls auf diesem Niveau. NIO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.72 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 79,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.63 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 11.11.2026 dürfte NIO Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,573 CNY je NIO-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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