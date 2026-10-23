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23.10.2026 16:29:00
NIO Aktie News: NIO präsentiert sich am Nachmittag stärker
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von NIO. Zuletzt wies die NIO-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 3,32 USD nach oben.
Das Papier von NIO legte um 16:28 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 3,32 USD. Der Kurs der NIO-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,41 USD zu. Bei 3,36 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'134'161 NIO-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei einem Wert von 7,53 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.11.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NIO-Aktie derzeit noch 127,15 Prozent Luft nach oben. Am 22.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,25 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NIO-Aktie 2,11 Prozent sinken.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY. NIO liess sich am 01.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte NIO ebenfalls -0,32 USD je Aktie eingebüsst. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 79,65 Prozent auf 4.72 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.63 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Am 11.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem NIO-Verlust in Höhe von -0,573 CNY je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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