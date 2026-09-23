NIO Aktie 43286578 / US62914V1061
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23.09.2026 20:27:13
NIO Aktie News: NIO am Abend mit Kursabschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von NIO. Zuletzt fiel die NIO-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 3,68 USD ab.
Die NIO-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 3,68 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die NIO-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3,67 USD aus. Bei 3,67 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1'164'232 NIO-Aktien.
Bei 8,01 USD markierte der Titel am 03.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 117,96 Prozent über dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 16.09.2026 Kursverluste bis auf 3,55 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,40 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
NIO-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CNY aus. Am 01.09.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei NIO ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,32 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 79,65 Prozent auf 4.72 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.63 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2026 veröffentlicht.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass NIO einen Verlust von -0,559 CNY je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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