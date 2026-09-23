NIO Aktie 43286578 / US62914V1061
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23.09.2026 16:29:00
NIO Aktie News: NIO am Nachmittag mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 3,67 USD abwärts.
Die NIO-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 3,67 USD. In der Spitze fiel die NIO-Aktie bis auf 3,67 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,67 USD. Bisher wurden via New York 472'911 NIO-Aktien gekauft oder verkauft.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,01 USD. Dieser Kurs wurde am 03.10.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 118,26 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.09.2026 bei 3,55 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie.
NIO-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen. Am 01.09.2026 hat NIO in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,04 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,32 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 79,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.72 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 2.63 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 11.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
2026 dürfte NIO einen Verlust von -0,559 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.ch
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NIO am 23.09.2026
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