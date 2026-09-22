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22.09.2026 20:27:13

NIO Aktie News: NIO gewinnt am Dienstagabend an Boden

NIO Aktie News: NIO gewinnt am Dienstagabend an Boden

Die Aktie von NIO zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von NIO zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,2 Prozent auf 3,72 USD.

NIO
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Um 20:26 Uhr sprang die NIO-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 3,72 USD zu. Die NIO-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,79 USD an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,69 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'419'176 NIO-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,01 USD erreichte der Titel am 03.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 115,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.09.2026 bei 3,55 USD. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 4,65 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte NIO 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. NIO gewährte am 01.09.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte NIO ebenfalls -0,32 USD je Aktie eingebüsst. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 79,65 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.72 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 2.63 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 11.11.2026 dürfte NIO Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NIO 2026 einen Verlust in Höhe von -0,559 CNY ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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