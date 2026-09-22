NIO Aktie 43286578 / US62914V1061
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22.09.2026 16:29:00
NIO Aktie News: NIO am Nachmittag freundlich
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von NIO. Im New York-Handel gewannen die NIO-Papiere zuletzt 2,0 Prozent.
Die NIO-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 2,0 Prozent auf 3,75 USD. Die NIO-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3,79 USD. Bei 3,69 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 722'531 NIO-Aktien.
Bei 8,01 USD markierte der Titel am 03.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 113,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.09.2026 bei 3,55 USD. Mit Abgaben von 5,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an NIO-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY. NIO liess sich am 01.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,32 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat NIO mit einem Umsatz von insgesamt 4.72 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.63 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 79,65 Prozent gesteigert.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2026 erfolgen.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,559 CNY je NIO-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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