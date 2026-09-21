NIO Aktie News: NIO am Abend mit Einbussen

Die NIO-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 3,66 USD abwärts. Das Tagestief markierte die NIO-Aktie bei 3,61 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,64 USD. Zuletzt wechselten via New York 1'725'041 NIO-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 8,01 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die NIO-Aktie mit einem Kursplus von 119,15 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.09.2026 bei 3,55 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für NIO-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte NIO am 01.09.2026 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei NIO ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,32 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NIO in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 79,65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.72 Mrd. USD im Vergleich zu 2.63 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2026 veröffentlicht.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,572 CNY je NIO-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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