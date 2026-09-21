NIO Aktie 43286578 / US62914V1061
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21.09.2026 16:29:00
NIO Aktie News: NIO am Montagnachmittag mit Verlusten
Die Aktie von NIO gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die NIO-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 3,66 USD ab.
Um 16:28 Uhr fiel die NIO-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 3,66 USD ab. In der Spitze fiel die NIO-Aktie bis auf 3,61 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,64 USD. Von der NIO-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'017'990 Stück gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 03.10.2025 auf bis zu 8,01 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 119,15 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 16.09.2026 Kursverluste bis auf 3,55 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 2,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an NIO-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CNY aus. NIO gewährte am 01.09.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,32 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NIO in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 79,65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.72 Mrd. USD im Vergleich zu 2.63 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 11.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,572 CNY je NIO-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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