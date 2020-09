NIO-Aktie aktuell: NIO massiv unter Druck

Die Aktie von NIO gehört zu den Verlierern des Tages. Die NIO-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NYSE-Handel ging es um 5.3 Prozent auf 18.39 USD abwärts.

Die Aktie verlor zuletzt in der NYSE-Sitzung 5.3 Prozent auf 18.39 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die NIO-Aktie bis auf 18.37 USD. Bei 19.02 USD ging der Anteilsschein in den NYSE-Handel. Zuletzt wechselten via NYSE 1'967'029 NIO-Aktien den Besitzer.

In der Bilanz 2021 dürfte Experten zufolge ein Minus von -3.221 CNY je NIO-Aktie stehen.

Die NIO Aktie wird unter der ISIN US62914V1061 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, New York, NYSE MKT, Mexiko, SETSqx, Bats, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. NIO ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China.

