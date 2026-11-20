Der NIO-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 5,8 Prozent auf 2,51 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die NIO-Aktie bisher bei 2,48 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2,61 USD. Bisher wurden heute 2'923'506 NIO-Aktien gehandelt.

Am 18.04.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 179,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 20.11.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,48 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NIO-Aktie 1,20 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten NIO-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Am 01.09.2026 hat NIO in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 4.72 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NIO 2.63 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.12.2026 erfolgen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,617 CNY je NIO-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

NIO-Aktie im Blick: Konzern verringert Verlust deutlich, Auslieferungen boomen

Ausblick: NIO gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Tesla-Konkurrent BYD expandiert mit acht neuen Modellen in Europa - Aktie kaum verändert