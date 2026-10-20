NIO Aktie News: NIO tendiert am Nachmittag nordwärts

Um 16:28 Uhr ging es für das NIO-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 3,40 USD. In der Spitze legte die NIO-Aktie bis auf 3,41 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,40 USD. Bisher wurden heute 345'312 NIO-Aktien gehandelt.

Am 07.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,53 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 54,83 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,37 USD ab. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 1,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je NIO-Aktie. NIO gewährte am 01.09.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,32 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 79,65 Prozent auf 4.72 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.63 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2026 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass NIO im Jahr 2026 -0,552 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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