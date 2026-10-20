NIO Aktie 43286578 / US62914V1061
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
20.10.2026 16:29:00
NIO Aktie News: NIO tendiert am Nachmittag nordwärts
Die Aktie von NIO gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die NIO-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 3,40 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für das NIO-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 3,40 USD. In der Spitze legte die NIO-Aktie bis auf 3,41 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,40 USD. Bisher wurden heute 345'312 NIO-Aktien gehandelt.
Am 07.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,53 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 54,83 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,37 USD ab. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 1,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je NIO-Aktie. NIO gewährte am 01.09.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,32 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 79,65 Prozent auf 4.72 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.63 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2026 veröffentlicht.
Experten gehen davon aus, dass NIO im Jahr 2026 -0,552 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur NIO-Aktie
NIO-Aktie im Blick: Konzern verringert Verlust deutlich, Auslieferungen boomen
Ausblick: NIO gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Tesla-Konkurrent BYD expandiert mit acht neuen Modellen in Europa - Aktie kaum verändert
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu NIO
|
20.10.26
|NIO Aktie News: NIO am Abend im Plus (finanzen.ch)
|
20.10.26
|NIO Aktie News: NIO tendiert am Nachmittag nordwärts (finanzen.ch)
|
01.09.26
|NIO-Aktie im Blick: Konzern verringert Verlust deutlich, Auslieferungen boomen (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Ausblick: NIO gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
08.06.26
|Aktien von BYD und NIO uneins: Chinas Autobauer senken Prognose für 2026 drastisch - Absatzeinbruch erwartet (AWP)
|
28.05.26
|NIO-Aktie verliert nach Kurssprung: BYD-Konkurrent lanciert ES9-Flaggschiff (finanzen.ch)
Analysen zu NIO
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
NIO am 20.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDow schliesst fester -- SMI dreht schlussendlich ins Plus -- DAX beendet Handel stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich letztlich aufwärts, während der deutsche Aktienmarkt wenig verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.