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20.08.2026 20:27:13

NIO Aktie News: NIO am Donnerstagabend leichter

NIO Aktie News: NIO am Donnerstagabend leichter

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von NIO. Zuletzt fiel die NIO-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 4,53 USD ab.

NIO
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Die NIO-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 4,53 USD. Bei 4,52 USD markierte die NIO-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,60 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1'420'731 NIO-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,01 USD. Dieser Kurs wurde am 03.10.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NIO-Aktie 77,02 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 03.02.2026 auf bis zu 4,38 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 3,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

NIO-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen. Am 21.05.2026 legte NIO die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2026 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,45 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite hat NIO im vergangenen Quartal 3.69 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 122,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NIO 1.65 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 09.09.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass NIO im Jahr 2026 -0,488 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Andy Feng / Shutterstock.com
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