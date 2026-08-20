NIO Aktie News: NIO tendiert am Nachmittag tiefer

Die NIO-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 4,56 USD ab. Die NIO-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,56 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,60 USD. Bisher wurden via New York 703'444 NIO-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,01 USD erreichte der Titel am 03.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 75,85 Prozent über dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,38 USD am 03.02.2026. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 4,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten NIO-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY aus. Am 21.05.2026 hat NIO in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei NIO ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,45 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.69 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 122,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.65 Mrd. USD in den Büchern standen.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von NIO wird am 09.09.2026 gerechnet.

Laut Analysten dürfte NIO im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,488 CNY einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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