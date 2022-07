NIO Aktie News: NIO verzeichnet Verluste

Die NIO-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im BX World-Handel ging es für das Papier um 2.1 Prozent auf 19.52 CHF abwärts. Der Kurs der NIO-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 19.52 CHF nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 19.52 CHF. Bisher wurden heute 20 NIO-Aktien gehandelt.

Analysten gehen davon aus, dass NIO 2022 einen Verlust in Höhe von -4.176 CNY je Aktie ausweisen dürften.

NIO Inc. ist ein führender Hersteller von Premium-Smart-Elektrofahrzeugen in China. NIO entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt intelligente E-Autos und forscht ausserdem an Innovationen rund um die Themen autonomes Fahren und digitale Technologien. NIO ist ausserdem im Bereich Batteriesysteme tätig. Zu den Marken des Elektroauto-Herstellers zählen die Reihen ET7, EC6, ES8, ES6 und EP9.

