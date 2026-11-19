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19.11.2026 20:27:13
NIO Aktie News: NIO tendiert am Donnerstagabend südwärts
Die Aktie von NIO gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,1 Prozent auf 2,69 USD.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 3,1 Prozent auf 2,69 USD. Zwischenzeitlich weitete die NIO-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 2,69 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 2,78 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'813'158 NIO-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Der Anteilsschein kletterte am 18.04.2026 auf bis zu 7,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 61,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 19.11.2026 gab der Anteilsschein bis auf 2,69 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 0,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten NIO-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NIO am 01.09.2026. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte NIO ebenfalls -0,32 USD je Aktie eingebüsst. Auf der Umsatzseite hat NIO im vergangenen Quartal 4.72 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 79,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NIO 2.63 Mrd. USD umsetzen können.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 01.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
In der NIO-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,617 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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