NIO Aktie 43286578 / US62914V1061
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19.10.2026 20:27:13
NIO Aktie News: Anleger trennen sich am Montagabend vermehrt von NIO
Die Aktie von NIO gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 3,39 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 1,3 Prozent auf 3,39 USD. Die Abwärtsbewegung der NIO-Aktie ging bis auf 3,39 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,41 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 955'003 NIO-Aktien umgesetzt.
Am 07.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,53 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 122,45 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 3,37 USD fiel das Papier am 09.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 0,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Für NIO-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden. NIO veröffentlichte am 01.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei NIO ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,32 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 4.72 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.63 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 11.11.2026 erwartet.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem NIO-Verlust in Höhe von -0,552 CNY je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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