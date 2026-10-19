NIO Aktie 43286578 / US62914V1061
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19.10.2026 16:29:00
NIO Aktie News: NIO am Nachmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von NIO gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die NIO-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 3,40 USD ab.
Das Papier von NIO gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 3,40 USD abwärts. In der Spitze büsste die NIO-Aktie bis auf 3,40 USD ein. Den New York-Handel startete das Papier bei 3,41 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 347'640 NIO-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 07.11.2025 auf bis zu 7,53 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 121,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,37 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 0,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten NIO-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NIO am 01.09.2026. NIO hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,32 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig wurden 4.72 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NIO 2.63 Mrd. USD umgesetzt.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 11.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Laut Analysten dürfte NIO im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,552 CNY einfahren.
Redaktion finanzen.ch
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