NIO Aktie News: NIO steigt am Mittwochabend

Das Papier von NIO legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 4,57 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die NIO-Aktie bei 4,60 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,53 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1'454'133 NIO-Aktien den Besitzer.

Bei 8,01 USD markierte der Titel am 03.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 75,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.02.2026 (4,38 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die NIO-Aktie 4,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY. NIO liess sich am 21.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte NIO ebenfalls -0,45 USD je Aktie eingebüsst. Beim Umsatz wurden 3.69 Mrd. USD gegenüber 1.65 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 09.09.2026 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NIO 2026 einen Verlust in Höhe von -0,488 CNY ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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