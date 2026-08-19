NIO Aktie 43286578 / US62914V1061
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
19.08.2026 20:27:13
NIO Aktie News: NIO steigt am Mittwochabend
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von NIO. Die NIO-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 4,57 USD.
Das Papier von NIO legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 4,57 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die NIO-Aktie bei 4,60 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,53 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1'454'133 NIO-Aktien den Besitzer.
Bei 8,01 USD markierte der Titel am 03.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 75,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.02.2026 (4,38 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die NIO-Aktie 4,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY. NIO liess sich am 21.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte NIO ebenfalls -0,45 USD je Aktie eingebüsst. Beim Umsatz wurden 3.69 Mrd. USD gegenüber 1.65 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 09.09.2026 erwartet.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NIO 2026 einen Verlust in Höhe von -0,488 CNY ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur NIO-Aktie
Tesla-Konkurrent BYD expandiert mit acht neuen Modellen in Europa - Aktie kaum verändert
BYD, Alibaba und Baidu im Visier der USA - Aktien zeigen gemischte Reaktionen
Aktien von BYD und NIO uneins: Chinas Autobauer senken Prognose für 2026 drastisch - Absatzeinbruch erwartet
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu NIO
|
19.08.26
|NIO Aktie News: NIO steigt am Mittwochabend (finanzen.ch)
|
19.08.26
|NIO Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von NIO (finanzen.ch)
|
08.06.26
|Aktien von BYD und NIO uneins: Chinas Autobauer senken Prognose für 2026 drastisch - Absatzeinbruch erwartet (AWP)
|
28.05.26
|NIO-Aktie verliert nach Kurssprung: BYD-Konkurrent lanciert ES9-Flaggschiff (finanzen.ch)
|
12.04.26
|NIO-Aktie vor Trendwende? Jim Cramer setzt auf Tesla-Konkurrent aus China (finanzen.ch)
|
10.04.26
|NIO-Aktie volatil: Darum enttäuscht das ES9-Debüt Investoren - Wettbewerb in China im Blick (finanzen.ch)
|
11.03.26
|Überraschender Quartalsgewinn treibt NIO-Aktie auch in Hongkong weit nach oben (finanzen.ch)
|
10.03.26
|NIO-Aktie springt an: E-Autobauer schafft im Schlussquartal die Gewinnzone (finanzen.ch)
Analysen zu NIO
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
NIO am 19.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI vor etwas festerem Start -- DAX kaum verändert erwartet -- Asiens Börsen mit Gewinnen
Am heimischen Aktienmarkt werden kleine Gewinne erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte auf der Stelle treten. An den Börsen in Fernost sind am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.