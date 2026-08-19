NIO Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von NIO

Die NIO-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 4,53 USD abwärts. Bei 4,49 USD markierte die NIO-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 4,53 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der NIO-Aktie belief sich zuletzt auf 636'187 Aktien.

Am 03.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,01 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 77,02 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.02.2026 bei 4,38 USD. Abschläge von 3,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an NIO-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY. Am 21.05.2026 lud NIO zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,45 USD ebenfalls auf diesem Niveau. NIO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.69 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 122,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.65 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 09.09.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von NIO veröffentlicht werden.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,488 CNY je NIO-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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