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18.11.2026 16:29:00
NIO Aktie News: NIO steigt am Mittwochnachmittag
Die Aktie von NIO gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die NIO-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 2,86 USD nach oben.
Die NIO-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 2,86 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die NIO-Aktie bei 2,89 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 2,86 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 738'328 NIO-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.04.2026 bei 7,00 USD. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 59,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 17.11.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,72 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 4,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem NIO seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten. Am 01.09.2026 legte NIO die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,32 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 79,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.72 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.63 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
NIO dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 01.12.2026 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem NIO-Verlust in Höhe von -0,617 CNY je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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