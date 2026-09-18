NIO Aktie 43286578 / US62914V1061
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18.09.2026 20:27:13
NIO Aktie News: NIO am Abend mit Kursplus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 3,68 USD.
Die NIO-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 3,68 USD. Die NIO-Aktie legte bis auf 3,72 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,72 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1'415'477 NIO-Aktien den Besitzer.
Bei 8,01 USD erreichte der Titel am 03.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 117,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 16.09.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,55 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NIO-Aktie derzeit noch 3,40 Prozent Luft nach unten.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je NIO-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NIO am 01.09.2026. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,04 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,32 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 79,65 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.72 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 2.63 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die NIO-Bilanz für Q3 2026 wird am 11.11.2026 erwartet.
2026 dürfte NIO einen Verlust von -0,572 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.ch
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