NIO Aktie 43286578 / US62914V1061
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18.09.2026 16:29:00
NIO Aktie News: NIO präsentiert sich am Nachmittag stärker
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von NIO. Zuletzt ging es für das NIO-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 3,66 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,0 Prozent auf 3,66 USD. Den Tageshöchststand markierte die NIO-Aktie bei 3,72 USD. Bei 3,72 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 750'693 NIO-Aktien den Besitzer.
Am 03.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,01 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 119,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NIO-Aktie. Am 16.09.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,55 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
NIO-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte NIO am 01.09.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,32 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 79,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.72 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.63 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte NIO am 11.11.2026 vorlegen.
Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,572 CNY je NIO-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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