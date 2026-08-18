NIO Aktie 43286578 / US62914V1061
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18.08.2026 20:27:13
NIO Aktie News: NIO tendiert am Abend auf rotem Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 4,51 USD.
Um 20:26 Uhr fiel die NIO-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 4,51 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die NIO-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,49 USD aus. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,51 USD. Zuletzt wechselten 943'661 NIO-Aktien den Besitzer.
Am 03.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,01 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 77,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 03.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,38 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie.
NIO-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen. NIO liess sich am 21.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,45 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 3.69 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 122,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.65 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 09.09.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,488 CNY je Aktie in den NIO-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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