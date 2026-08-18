NIO Aktie News: NIO am Nachmittag Verlust reich

Die NIO-Aktie gab im New York-Handel um 16:28 Uhr um 1,7 Prozent auf 4,52 USD nach. Der Kurs der NIO-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,51 USD nach. Bei 4,51 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 356'814 NIO-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 8,01 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 77,21 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NIO-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 03.02.2026 auf bis zu 4,38 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 3,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten NIO-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NIO am 21.05.2026 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,45 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 122,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.69 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1.65 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

NIO wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 09.09.2026 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass NIO im Jahr 2026 -0,488 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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