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17.11.2026 20:27:13
NIO Aktie News: NIO zeigt sich am Abend freundlich
Die Aktie von NIO gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von NIO konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 4,6 Prozent auf 2,85 USD.
Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 4,6 Prozent auf 2,85 USD zu. In der Spitze gewann die NIO-Aktie bis auf 2,88 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 2,84 USD. Zuletzt wurden via New York 4'338'267 NIO-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.04.2026 bei 7,00 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 146,05 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,72 USD am 16.11.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Zuletzt erhielten NIO-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY aus. NIO liess sich am 01.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte NIO ebenfalls -0,32 USD je Aktie eingebüsst. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NIO im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 79,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.72 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2.63 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.03.2027 veröffentlicht.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem NIO-Verlust in Höhe von -0,617 CNY je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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