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17.11.2026 16:29:00
NIO Aktie News: NIO am Nachmittag stark gefragt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 5,3 Prozent auf 2,87 USD.
Das Papier von NIO konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 5,3 Prozent auf 2,87 USD. Der Kurs der NIO-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 2,88 USD zu. Bei 2,84 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1'323'711 NIO-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 18.04.2026 auf bis zu 7,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 144,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.11.2026 bei 2,72 USD. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 5,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten gehen davon aus, dass NIO-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete NIO 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NIO am 01.09.2026. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat NIO 4.72 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 79,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.63 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die NIO-Bilanz für Q4 2026 wird am 02.03.2027 erwartet.
Analysten gehen davon aus, dass NIO 2026 einen Verlust in Höhe von -0,617 CNY je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.ch
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