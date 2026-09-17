NIO Aktie 43286578 / US62914V1061
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17.09.2026 20:27:13
NIO Aktie News: NIO am Abend gesucht
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 3,63 USD.
Um 20:26 Uhr wies die NIO-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 3,63 USD nach oben. Kurzfristig markierte die NIO-Aktie bei 3,65 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 3,63 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der NIO-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 993'750 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.10.2025 bei 8,01 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NIO-Aktie somit 54,74 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.09.2026 (3,55 USD). Abschläge von 2,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem NIO seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten. NIO veröffentlichte am 01.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. NIO hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,32 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 79,65 Prozent auf 4.72 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.63 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
NIO dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 11.11.2026 präsentieren.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,572 CNY je NIO-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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