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17.09.2026 16:29:00

NIO Aktie News: NIO präsentiert sich am Nachmittag fester

NIO Aktie News: NIO präsentiert sich am Nachmittag fester

Die Aktie von NIO gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,8 Prozent auf 3,65 USD zu.

NIO
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Das Papier von NIO legte um 16:28 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,8 Prozent auf 3,65 USD. Kurzfristig markierte die NIO-Aktie bei 3,65 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 3,63 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 566'958 NIO-Aktien umgesetzt.

Bei 8,01 USD erreichte der Titel am 03.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 54,49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 3,55 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.09.2026). Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 2,61 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem NIO seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten. Am 01.09.2026 hat NIO die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat NIO im vergangenen Quartal 4.72 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 79,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NIO 2.63 Mrd. USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte NIO am 11.11.2026 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass NIO 2026 einen Verlust in Höhe von -0,572 CNY je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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