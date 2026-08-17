NIO Aktie News: NIO steigt am Montagabend

Das Papier von NIO konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,4 Prozent auf 4,59 USD. Den Tageshöchststand markierte die NIO-Aktie bei 4,61 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 4,54 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 962'490 NIO-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,01 USD erreichte der Titel am 03.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NIO-Aktie 74,70 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,38 USD ab. Mit Abgaben von 4,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten NIO-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY aus. NIO liess sich am 21.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,45 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 122,96 Prozent auf 3.69 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.65 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

NIO wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 09.09.2026 vorlegen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,488 CNY je NIO-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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