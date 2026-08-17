NIO Aktie News: NIO am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,1 Prozent auf 4,57 USD. Kurzfristig markierte die NIO-Aktie bei 4,58 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 4,54 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 424'227 NIO-Aktien den Besitzer.

Am 03.10.2025 markierte das Papier bei 8,01 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NIO-Aktie somit 42,95 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 03.02.2026 auf bis zu 4,38 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je NIO-Aktie. Am 21.05.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei NIO ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,45 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat NIO 3.69 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 122,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.65 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

NIO dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 09.09.2026 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass NIO 2026 einen Verlust in Höhe von -0,488 CNY je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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