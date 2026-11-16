|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
16.11.2026 20:27:13
NIO Aktie News: NIO verliert am Abend kräftig
Die Aktie von NIO gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die NIO-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 10,7 Prozent auf 2,73 USD ab.
Um 20:26 Uhr rutschte die NIO-Aktie in der New York-Sitzung um 10,7 Prozent auf 2,73 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die NIO-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 2,73 USD aus. Bei 2,86 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'290'994 NIO-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Mit einem Kursgewinn bis auf 7,00 USD erreichte der Titel am 18.04.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NIO-Aktie somit 61,07 Prozent niedriger. Am 16.11.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,73 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 0,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
NIO-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CNY aus. Am 01.09.2026 hat NIO in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. NIO hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,32 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 79,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.63 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.72 Mrd. USD ausgewiesen.
Die NIO-Bilanz für Q4 2026 wird am 02.03.2027 erwartet.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,617 CNY je Aktie in den NIO-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur NIO-Aktie
NIO-Aktie im Blick: Konzern verringert Verlust deutlich, Auslieferungen boomen
Ausblick: NIO gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Tesla-Konkurrent BYD expandiert mit acht neuen Modellen in Europa - Aktie kaum verändert
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu NIO
|
16.11.26
|NIO Aktie News: NIO verliert am Abend kräftig (finanzen.ch)
|
16.11.26
|NIO Aktie News: NIO am Nachmittag mit kräftigen Verlusten (finanzen.ch)
|
01.09.26
|NIO-Aktie im Blick: Konzern verringert Verlust deutlich, Auslieferungen boomen (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Ausblick: NIO gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
08.06.26
|Aktien von BYD und NIO uneins: Chinas Autobauer senken Prognose für 2026 drastisch - Absatzeinbruch erwartet (AWP)
|
28.05.26
|NIO-Aktie verliert nach Kurssprung: BYD-Konkurrent lanciert ES9-Flaggschiff (finanzen.ch)
Analysen zu NIO
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
NIO am 16.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel in Grün - neues Hoch -- DAX fällt schlussendlich zurück -- Wall Street schliesst in Rot -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt fiel ins Minus. An der Wall Street ging es zum Wochenstart nach unten. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.