Um 20:26 Uhr rutschte die NIO-Aktie in der New York-Sitzung um 10,7 Prozent auf 2,73 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die NIO-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 2,73 USD aus. Bei 2,86 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'290'994 NIO-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,00 USD erreichte der Titel am 18.04.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NIO-Aktie somit 61,07 Prozent niedriger. Am 16.11.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,73 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 0,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

NIO-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CNY aus. Am 01.09.2026 hat NIO in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. NIO hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,32 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 79,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.63 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.72 Mrd. USD ausgewiesen.

Die NIO-Bilanz für Q4 2026 wird am 02.03.2027 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,617 CNY je Aktie in den NIO-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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