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16.11.2026 16:29:00
NIO Aktie News: NIO am Nachmittag mit kräftigen Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 8,4 Prozent auf 2,80 USD abwärts.
Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 8,4 Prozent auf 2,80 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die NIO-Aktie bis auf 2,78 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2,86 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1'269'602 NIO-Aktien.
Am 18.04.2026 erreichte der Anteilsschein mit 7,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 150,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.11.2026 bei 2,78 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NIO-Aktie 0,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte NIO am 01.09.2026. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,04 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,32 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 4.72 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.63 Mrd. USD umgesetzt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte NIO am 02.03.2027 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,617 CNY je NIO-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
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