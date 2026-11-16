NIO Aktie News: NIO am Nachmittag mit kräftigen Verlusten

Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 8,4 Prozent auf 2,80 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die NIO-Aktie bis auf 2,78 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2,86 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1'269'602 NIO-Aktien.

Am 18.04.2026 erreichte der Anteilsschein mit 7,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 150,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.11.2026 bei 2,78 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NIO-Aktie 0,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte NIO am 01.09.2026. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,04 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,32 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 4.72 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.63 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte NIO am 02.03.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,617 CNY je NIO-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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