NIO Aktie News: NIO tendiert am Abend südwärts

Die NIO-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,3 Prozent auf 3,42 USD abwärts. Bei 3,42 USD markierte die NIO-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 3,53 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'037'529 NIO-Aktien umgesetzt.

Bei 7,53 USD erreichte der Titel am 07.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NIO-Aktie 120,18 Prozent zulegen. Am 09.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,37 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie.

NIO-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen. Am 01.09.2026 legte NIO die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei NIO ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,32 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 79,65 Prozent auf 4.72 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.63 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte NIO am 11.11.2026 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass NIO 2026 einen Verlust in Höhe von -0,552 CNY je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

NIO-Aktie im Blick: Konzern verringert Verlust deutlich, Auslieferungen boomen

Ausblick: NIO gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Tesla-Konkurrent BYD expandiert mit acht neuen Modellen in Europa - Aktie kaum verändert