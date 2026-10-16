NIO Aktie News: Anleger schicken NIO am Nachmittag ins Plus

Das Papier von NIO legte um 16:28 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 3,51 USD. Den Tageshöchststand markierte die NIO-Aktie bei 3,55 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,53 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 383'004 NIO-Aktien.

Am 07.11.2025 markierte das Papier bei 7,53 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 114,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.10.2026 bei 3,37 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten NIO-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. NIO gewährte am 01.09.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte NIO ebenfalls -0,32 USD je Aktie eingebüsst. Umsatzseitig wurden 4.72 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NIO 2.63 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2026 terminiert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,552 CNY je NIO-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

NIO-Aktie im Blick: Konzern verringert Verlust deutlich, Auslieferungen boomen

Ausblick: NIO gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Tesla-Konkurrent BYD expandiert mit acht neuen Modellen in Europa - Aktie kaum verändert