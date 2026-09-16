NIO Aktie News: NIO gewinnt am Mittwochabend

Die NIO-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 3,61 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die NIO-Aktie bei 3,65 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,62 USD. Von der NIO-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 972'351 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,01 USD. Dieser Kurs wurde am 03.10.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 122,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.09.2026 bei 3,55 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,53 Prozent.

Nachdem NIO seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten. NIO gewährte am 01.09.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte NIO ebenfalls -0,32 USD je Aktie eingebüsst. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 79,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.72 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 2.63 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

NIO dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 11.11.2026 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,572 CNY je Aktie in den NIO-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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