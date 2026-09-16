NIO Aktie 43286578 / US62914V1061
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16.09.2026 16:29:00
NIO Aktie News: NIO gibt am Mittwochnachmittag nach
Die Aktie von NIO gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NIO-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 3,59 USD abwärts.
Um 16:28 Uhr rutschte die NIO-Aktie in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 3,59 USD ab. In der Spitze büsste die NIO-Aktie bis auf 3,58 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 3,62 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 447'124 NIO-Aktien umgesetzt.
Am 03.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 8,01 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 123,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 3,55 USD fiel das Papier am 15.09.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 0,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an NIO-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CNY aus. Am 01.09.2026 legte NIO die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. NIO hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,32 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 79,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.72 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.63 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 11.11.2026 dürfte NIO Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
Experten gehen davon aus, dass NIO im Jahr 2026 -0,572 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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