NIO Aktie News: NIO präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

Die NIO-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 3,45 USD. Bei 3,47 USD erreichte die NIO-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den New York-Handel startete das Papier bei 3,42 USD. Bisher wurden via New York 754'775 NIO-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 7,53 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.11.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 118,26 Prozent hinzugewinnen. Am 09.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,37 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,46 Prozent.

NIO-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NIO am 01.09.2026 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NIO in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 79,65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.72 Mrd. USD im Vergleich zu 2.63 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte NIO am 11.11.2026 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,552 CNY je NIO-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

NIO-Aktie im Blick: Konzern verringert Verlust deutlich, Auslieferungen boomen

Ausblick: NIO gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Tesla-Konkurrent BYD expandiert mit acht neuen Modellen in Europa - Aktie kaum verändert