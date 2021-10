NIO Aktie News: NIO verlustreich

Die NIO-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im BX World-Handel ging es um 0.6 Prozent auf 33.20 CHF abwärts.

Analysten gehen davon aus, dass NIO 2022 einen Verlust in Höhe von -0.685 CNY je Aktie ausweisen dürften.

NIO Inc. ist ein führender Hersteller von Premium-Smart-Elektrofahrzeugen in China. NIO entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt intelligente E-Autos und forscht ausserdem an Innovationen rund um die Themen autonomes Fahren und digitale Technologien. NIO ist ausserdem im Bereich Batteriesysteme tätig. Zu den Marken des Elektroauto-Herstellers zählen die Reihen ET7, EC6, ES8, ES6 und EP9.

Redaktion finanzen.net