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15.09.2026 20:27:13

NIO Aktie News: NIO am Abend mit negativen Vorzeichen

NIO Aktie News: NIO am Abend mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von NIO gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die NIO-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 2,2 Prozent auf 3,59 USD nach.

NIO
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Die NIO-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 3,59 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die NIO-Aktie bisher bei 3,59 USD. Mit einem Wert von 3,70 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten NIO-Aktien beläuft sich auf 1'264'378 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 03.10.2025 auf bis zu 8,01 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 123,06 Prozent Plus fehlen der NIO-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.09.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,58 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 0,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass NIO-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete NIO 0,000 USD aus. NIO liess sich am 01.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,32 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat NIO mit einem Umsatz von insgesamt 4.72 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.63 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 79,65 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte NIO am 11.11.2026 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,608 CNY je NIO-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Piotr Swat / Shutterstock.com
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