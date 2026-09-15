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15.09.2026 16:29:00

NIO Aktie News: NIO am Dienstagnachmittag mit Kursabschlägen

NIO Aktie News: NIO am Dienstagnachmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von NIO gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von NIO gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 3,66 USD abwärts.

NIO
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Um 16:28 Uhr fiel die NIO-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 3,66 USD ab. Bei 3,65 USD markierte die NIO-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 3,70 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 457'002 NIO-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 8,01 USD erreichte der Titel am 03.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 119,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie. Am 11.09.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,58 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NIO-Aktie 2,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten NIO-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Am 01.09.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. NIO hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,32 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 4.72 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.63 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 11.11.2026 dürfte NIO Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

2026 dürfte NIO einen Verlust von -0,608 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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