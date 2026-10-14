NIO Aktie News: NIO gibt am Abend nach

Die NIO-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 4,6 Prozent auf 3,40 USD abwärts. In der Spitze fiel die NIO-Aktie bis auf 3,39 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,53 USD. Zuletzt wechselten via New York 2'049'814 NIO-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,53 USD. Dieser Kurs wurde am 07.11.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 121,80 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 09.10.2026 auf bis zu 3,37 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten NIO-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY aus. NIO liess sich am 01.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,32 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NIO im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 79,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.72 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2.63 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte NIO am 11.11.2026 vorlegen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem NIO-Verlust in Höhe von -0,552 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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