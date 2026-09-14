NIO Aktie News: NIO tendiert am Abend nordwärts

Um 20:26 Uhr sprang die NIO-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 3,73 USD zu. Die NIO-Aktie legte bis auf 3,79 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,74 USD. Zuletzt wurden via New York 2'085'464 NIO-Aktien umgesetzt.

Bei 8,01 USD erreichte der Titel am 03.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 53,50 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.09.2026 bei 3,58 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,03 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte NIO 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NIO am 01.09.2026 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.72 Mrd. USD – ein Plus von 79,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NIO 2.63 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die NIO-Bilanz für Q3 2026 wird am 11.11.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,608 CNY je NIO-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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